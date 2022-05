Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Falsche Tochter fordert zu Geldüberweisung auf (03.05.02022)

Eigeltingen (ots)

Auf eine inzwischen nahezu täglich vorkommende Betrugsmasche über WhatsApp ist am Dienstag eine 65-jährige Frau reingefallen. Die Frau erhielt über den Messengerdienst WhatsApp eine Nachricht ihrer angeblichen Tochter, wonach diese eine neue Nummer habe und um Überweisung eines vierstelligen Geldbetrags in Echtzeit auf ein deutsches Konto bat. Da die 65-Jährige davon ausging, mit ihrer "echten" Tochter zu schreiben, überwies sie den Betrag wie gefordert, allerdings nicht in Echtzeit, an die mitgeschickte Bankverbindung und schickte ein Foto der Überweisung an die unbekannte Nummer. Daraufhin kontaktierten die Betrüger die Frau erneut und forderten die nochmalige Überweisung des Betrags in Echtzeit. Da die "falsche" Tochter die 65-Jährige nun aber mit "Sie" anschrieb, wurde die Frau misstrauisch und durchschaute den Betrug.

Die Polizei warnt vor solchen Meldungen auf Messenger-Diensten, die derzeit gehäuft auftreten. Bei Geldforderungen sollte stets geprüft werden, ob dies seine Richtigkeit hat. Bevor Überweisungen getätigt werden, sollte immer zuerst über die bekannte Nummer direkt Kontakt zu der um Hilfe bittenden Person aufgenommen werden. Hinweise, wie man sich vor Betrug schützen kann, gibt es bei allen Polizeidienststellen und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

