Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht - 6.000 Euro Sachschaden

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 19:30 Uhr an der Kreuzung Tullastraße/Goethestraße. Eine 81-Jährige Smart-Fahrerin befuhr die Tullastraße in Richtung Hockenheimer Straße. An der Kreuzung zur Goethestraße übersah sie einen 40-Jährigen BMW-Fahrer und kollidierte mit ihm. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro.

