Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis: Schwertransport verliert Ladung - Sperrung am Autobahnkreuz Walldorf aufgehoben, PM 2

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In Folge des Verlustes eines containerähnlichen Raummoduls durch einen auf der BAB A6 in Fahrtrichtung Mannheim fahrenden Schwertransport kam es am Mittag des 18.05.2022 ab ca. 14:30 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Raummodul wurde zwischenzeitlich durch eine Spezialfirma geborgen. In Folge dessen konnte die in Fahrtrichtung Mannheim gesperrte Richtungsfahrbahn um ca. 20:30 Uhr wieder für den Verkehrs freigegeben werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an zwei Leitplanken. Über die Höhe des am Raummodul entstandenen Sachschadens liegen aktuell keine Informationen vor.

