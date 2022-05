Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Bürgerbüro - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag, 15:30 Uhr und Mittwochmorgen, 06:15 Uhr, verschafften sich einer oder mehrere Täter Zutritt in das Bürgerbüro der Stadt Mannheim in K7. Hierzu wurde vermutlich ein Fenster im Erdgeschoss mit einem Pflasterstein eingeworfen. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Sachschaden am Fenster dürfte sich auf einige tausend Euro belaufen.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nimmt Hinweise auf den oder die Verursacher unter der Rufnummer 0621 1258-0 entgegen

