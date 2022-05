Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim - Großsachsenheim: Erneute Sachbeschädigungen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter das Rathaushausgebäude im Äußeren Schlosshof in Großsachsenheim. Die Unbekannten verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, indem sie zwei Fensterscheiben einschlugen. Die Fenster sind vom Innenhof des Rathauses aus zugänglich. Eine weiterer Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Montag, als ebenfalls noch unbekannte Täter im Schulhof des Schulzentrums in der Oberriexinger Straße in Großsachsenheim mehrere Glasflaschen zertrümmerten. Aufgrund der Verletzungsgefahr musste der Bereich zunächst großflächig abgesperrt werden, bevor die Reinigungsarbeiten stattfinden konnten. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist bislang nicht bekannt. In beiden Fällen sucht der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

