Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Firmeneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Vergangene Woche zwischen Donnerstag 16.30 Uhr und Freitag 07.30 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täter, indem sie ein Kellerfenster aufbrachen, Zugang in eine Firma in der Magstadter Straße in Warmbronn. In den Firmenräumen öffneten sie gewaltsam einen Schrank und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld daraus. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell