Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Brand in der Brahmsstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 11.45 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg mit insgesamt acht Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften in die Brahmsstraße in Herrenberg ausrücken, nachdem dort ein Brand in einer Wohnung gemeldet worden war. Vermutlich hatte der Bewohner Teelichter angezündet und die Wohnung anschließend verlassen. Durch die Flammen entzündete sich im weiteren Verlauf ein Vorhang. Der entstehende Rauch zog in den Flur der Wohnung, so dass der Rauchmelder auslöste. Hausmitbewohner wurden hierauf aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand zügig löschen. Ein Gebäudeschaden entstand glücklicherweise nicht. Der Sachschaden am Mobiliar beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell