POL-UN: Werne - Junge schließt Bagger kurz und flüchtet, als der Motor nicht mehr ausgeht

Werne (ots)

Ein bislang unbekannter Junge hat am Mittwoch (09.03.2022) gegen 18.30 Uhr in einem Neubaugebiet in der Straße An der Wiebecke in Werne einen Bagger kurzgeschlossen. Nachdem es ihm nicht gelang, die Baumaschine wieder auszumachen, flüchtete er.

Zeugen, denen er mit den Worten "Soll ich euch zeigen, was ich kann?" sein handwerkliches Geschick beweisen wollte, versuchten noch, den Motor abzustellen - ohne Erfolg. Daraufhin baten sie Passanten darum, die zuständige Firma zu informieren - diese schickte einen Mitarbeiter vorbei, der das Gerät abschaltete. Durch das Kurzschließen wurde das Zündschloss beschädigt.

Das Kind soll ca. 14 Jahre alt und mit einem Tretroller unterwegs gewesen sein und eine schwarze Jacke und schwarze Hose getragen haben. Die Eltern des Jungen, denen er eventuell von dieser verbotenen Freizeitaktivität erzählt hat, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu wenden.

