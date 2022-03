POL-UN: Kreis Unna - Achtung! Trickbetrugsfälle über WhatsApp - Täter hatten in Unna Erfolg

Selm (ots) - In der Nacht zu Montag (07.03.2022) haben Unbekannte ein neben einem Mehrfamilienhaus Am Hüttenbach geparktes Fahrzeug entwendet. Als der Geschädigte am Morgen gegen 7 Uhr aus dem Fenster sah, stellte er fest, dass sein Ford Kuga nicht mehr auf seinem Parkplatz stand. An dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen UN-G 961 angebracht. Wer kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des PKW machen? ...

mehr