POL-UN: Selm - PKW Diebstahl - grauer Ford Kuga entwendet

Unna (ots) - Nach einem Einbruch in eine Apotheke in Unna am Samstag (05.03.2022) hat die Polizei einen 15-Jährigen vorläufig festgenommen. Ein Zeuge beobachtete gegen 02.00 Uhr, wie eine männliche Person die Schaufensterscheibe einer Apotheke am Massener Hellweg mit einem Gullideckel einwarf und versuchte, ...

mehr