Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lkw-Brand

A65/Neustadt (ots)

Am 10.12.2021 gegen 17:10 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Lkw-Brand auf der BAB 65, Fahrtrichtung Ludwigshafen, kurz vor der Anschlussstelle Deidesheim gemeldet. Als die Streife vor Ort eintraf, stand der Lkw in Vollbrand. Für die Löscharbeiten der verständigten Feuerwehr musste die Autobahn ab der Anschlussstelle Neustadt-Nord für ca. eine Stunde vollgesperrt werden. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten den brennenden Lkw rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Am Lkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden und der Fahrbahnbelag wurde beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, sie beläuft sich aber sicher auf mehrere 10000 Euro. Die Aufräumarbeiten dauern noch an, aber die Autobahn ist wieder einspurig befahrbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell