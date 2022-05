Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: versuchter Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Böblingen und Herrenberg rückten am frühen Dienstagmorgen in die Bahnhofstraße in Gärtringen aus. Bislang unbekannte Täter hatten versucht gegen 03.00 Uhr in eine Gaststätte am Bahnhof einzubrechen und hierbei vermutlich einen Alarm ausgelöst. Während die Polizeibeamtinnen und -beamten das Gebäude umstellten, bemerkten sie eine Person, die über die Gleise flüchtete. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung des mutmaßlichen Tatverdächtigen. Dieser dürfte eine graue Jacke getragen haben. Vermutlich war ein zweiter Täter an dem Einbruchsversuch beteiligt. Den Tätern war es nicht gelungen in die Bar einzudringen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, entgegen.

