Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Familienstreit führt zu Polizeieinsatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 19.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz im östlichen Bereich von Deckenpfronn. Mutmaßlich weil sie von den Eltern nicht ins Haus gelassen worden war, hatte eine 47 Jahre alte Frau vor dem Haus ihrer Eltern randaliert und die Glasscheibe der Kellertür eingeschlagen. Anschließend hatte sie sich in die Garage zurückgezogen und sich dort in einen PKW gesetzt. Als die eingetroffenen Polizeibeamten eine Tür des Autos öffneten, schrie die 47-Jährige herum. Sie wurde aufgefordert eine Weinflasche, die sie in der Hand hielt, wegzustellen. Als sie dem nicht nachkam, wollte ein Beamter ihr die Flasche aus der Hand nehmen. Doch die Frau wehrte sich hiergegen, wobei der Polizist leichte Verletzungen erlitt. Letztlich konnte die Frau von der Polizei aus dem PKW herausgeholt werden. Sie wurde im weiteren Verlauf an ihrer eigenen Wohnanschrift ihrem Ehemann übergeben. Die 47-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell