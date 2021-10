Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Radfahrer verhinderte Unfall - Autofahrer fuhr weiter

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines hellen Pkw Kombis, der am Mittwoch, 27.10.2021, 8.30 Uhr die Straße Lienener Damm in Ostbevern befuhr. Ein 20-Jähriger war mit seinem Mountainbike auf dem Radweg entlang des Lienener Damms stadteinwärts unterwegs und wollte die Kreuzung Lienener Damm/Wischhausstraße überqueren. Gleichzeitig befuhr der oder die Unbekannte mit dem Pkw die Wischhausstraße und querte den Lienener Damm. Der junge Mann bremste daraufhin sein Fahrrad stark ab und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Allerdings stürzte der Ostbeveraner und verletzte sich leicht. Die Fahrerin oder der Fahrer des Autos kümmerte sich nicht um ihn und fuhr weiter. Wer hat die Situation beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Verursacher oder dem hellen Pkw Kombi machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

