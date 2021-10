Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Mann aufgelauert und geschlagen

Warendorf (ots)

Mehrere unbekannte Personen lauerten am Dienstagabend (26.10.2021, 19.30 Uhr) einem 24-Jährigen in Vorhelm an der Pankratiusstraße auf und schlugen ihn. Der Vorhelmer ging ihn dem nahgelegenen Park spazieren, als er die sechs oder sieben Personen entdeckte. Er versuchte zu fliehen, verlor jedoch sein Handy und bückte sich. In dem Moment erhielt der 24-Jährige mehrere Schläge ins Gesicht und gegen den Kopf. Der Vorhelmer wurde aufgrund der erlittenen Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Einer der Tatverdächtigen war maskiert, ein anderer geschätzt 18 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat kurze dunkelblonde Haare und einen Oberlippenbart. Wer kann Angaben zu der Tat machen oder hat diese beobachtet? Wer kennt die Tatverdächtigen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell