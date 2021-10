Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Unfallbeteiligter nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 27.10.2021, 6.50 Uhr flüchtete ein Unfallbeteiligter nach einem Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin auf der Heesener Straße in Dolberg. Die 56-Jährige befuhr die Heesener Straße in Richtung Hamm, gab ein Handzeichen und wechselte die Straßenseite. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, dessen Fahrer in diesem Moment die Beckumerin überholte. Die mit einer Warnweste bekleidete Radfahrerin stürzte und verletzte sich. Die Fahrerin oder der Fahrer des Kleinwagens mit einem Fließheck fuhr in Richtung Hamm weiter. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

