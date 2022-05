Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: WhatsApp-Betrüger erfolgreich

Ludwigsburg (ots)

Eine 70-Jährige wurde am Montagabend Opfer eines Betrugs, nachdem bislang unbekannte Täter sie via Messenger-Dienst kontaktiert und sich als ihre Tochter ausgegeben hatten. Die angebliche Tochter machte der Seniorin glaubhaft, dass sie eine neue Mobilfunknummer habe und bat daraufhin um eine Überweisung in Höhe von rund 1.600 Euro. Dieser Bitte kam die 70-Jährige nach. Als jedoch weiteres Geld gefordert wurde, wurde sie stutzig und fragte in einer Familienchatgruppe nach, wofür ihre Tochter das viele Geld denn brauche. Dadurch fiel der Betrug auf und die Geschädigte wandte sich an die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell