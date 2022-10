Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle und Sachbeschädigung im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

1) Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Philippsthal. Am Mittwoch (05.10.2022), zwischen 14.50 Uhr - 17.30 Uhr parkte eine 51- jährige Fahrzeugführerin aus Wildeck ihren Pkw (schwarzer VW Beetle) auf einem öffentlichen Parkplatz in der Vachaer Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von 2.000,- Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

2) Sachbeschädigung und Beleidigung

Bad Hersfeld. Am Samstag (01.10.2022), gegen 16.45 Uhr kam es im Bereich des Marktplatzes, Höhe einer Imbisses, zu einem Vorfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer fuhr eng an einem Pkw - entgegen der Einbahnstraße - entlang. Der Radfahrer wurde durch die geöffnete Fensterscheibe durch den Pkw Fahrer auf sein Verhalten aufmerksam gemacht. Daraufhin trat der Radfahrer beim Vorbeifahren gegen die Fahrertür und beschädigte diese. Weiterhin beleidigte der Radfahrer den Pkw Fahrer mit dem Mittelfinger. Der Radfahrer nutzte ein E-Bike der Marke Pedelec, war ca. 16 Jahre alt war mit einer schwarzen Hose, schwarze Jacke und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Hinweise zu dem Radfahrer an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

3) Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Asbach. Am Samstag (08.10.2022), gegen 12.35 Uhr kam es in der Alsfelder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 33 jährigen Frau aus Neddemin und einer 42 jährigen Frau aus Niederaula. Die Frau aus Neddemin fuhr mit ihrem KRAD auf das Heck des Pkw der Niederaulaerin auf, nachdem diese verkehrsbedingt halten musste. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 2500,- Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell