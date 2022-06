Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Großkarlbach (ots)

Am Donnerstag, 16.06.2022 gegen 00:15 Uhr wurde eine 52-jährige Fahrerin eines BMW in der Hauptstraße in Großkarlbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei der Fahrzeuglenkerin fest. Ein anschließender Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Fahrt war somit beendet und ein Bußgeldverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Die Frau erwartet neben einem Bußgeld in Höhe von 500EUR auch ein 1-monatiges Fahrverbot sowie 2 Punkte in Flensburg.

