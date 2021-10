Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kellerparzellen aufgebrochen

Karlsruhe-Oststadt (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstagnachmittag in fünf Kellerabteile eines in der Veilchenstraße gelegenen Mehrfamilienhauses eingedrungen, nachdem sie die Verriegelungen aufgebrochen hatten. Was genau abhandenkam ist noch unklar. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Durlach-Oststadt führt hierzu die weiteren Ermittlungen.

Ralf Minet, Pressestelle

