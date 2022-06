Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Quirnheim (ots)

Am Dienstag, 14.06.22, gegen 17:46 Uhr wollte ein 44-jähriger BMW- Fahrer von der Hertlingshauser Straße kommend nach links auf die Kreisstraße 26 einbiegen. Diese wiederum befuhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer in Fahrtrichtung Ebertsheim. Der BMW- Fahrer missachtete die Vorfahrt des Audi- Fahrers und es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Der Audi- Fahrer erlitt hierdurch Schmerzen im Brustbereich und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 21.000 Euro geschätzt.

