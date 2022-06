Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrrad alkoholisiert und missbräuchlich benutzt

Grünstadt (ots)

Am Dienstag, 14.06.22 wurde bei der Polizeiinspektion Grünstadt ein "Fahrraddiebstahl" beanzeigt. Der Anzeigenerstatter hatte sich von einem Bekannten ein Fahrrad ausgeliehen und dieses am Grünstadter Bahnhof gegen 09:00 Uhr unverschlossen abgestellt. Gegen 10:45 Uhr stellte er dann fest, dass das Fahrrad verschwunden war und erstattete die Strafanzeige. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass der Bruder des Fahrradeigentümers einen fremden Mann auf dem Fahrrad seines Bruders fahren sah. Dieser Mann stellte das Fahrrad wieder am Bahnhof Grünstadt ab und entfernte sich zu Fuß. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte er festgestellt und durch den Zeugen eindeutig als Fahrer identifiziert werden. Der Beschuldigte, ein 52- jähriger Mann aus dem Leiningerland, gab zu, sich das Fahrrad "ausgeliehen" zu haben und damit gefahren zu sein. Die eingesetzten Beamten konnten bei dem Beschuldigten deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Da der Mann den Beamten gegenüber angab, bereits seit dem Vortag ununterbrochen Alkohol zu trinken wurde 20 Minuten nach dem ersten ein zweiter Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,72 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde dem 52- Jährigen eine Blutprobe entnommen und er muss sich nun wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs sowie der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Das Fahrrad wurde dem Eigentümer ausgehändigt.

