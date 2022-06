Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Mertesheim (ots)

Wie die Polizeiinspektion Grünstadt bereits in einer Erstmeldung um 17:24 Uhr mitteilte, kam es auf der L395 bei Mertesheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 78-jährige Dame aus dem Donnersbergkreis befuhr mit ihrem VW Polo die L395 aus Richtung Eisenberg kommend in Fahrtrichtung Grünstadt. Bei Mertesheim geriet die Frau mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem VW Touran, welcher von einem 48-jährigen Mann gelenkt wurde. Beide Personen wurden schwer, nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Beide wurden mittels Rettungswagen und Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamtschadenshöhe von ca. 20.000EUR. Neben der Polizei Grünstadt waren auch die Feuerwehren aus Obrigheim, Mertesheim, Ebertsheim und Leininger Land mit 6 Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften im Einsatz. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und einer gutachterlichen Vermessung von ca. 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr voll gesperrt werden. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt unter der Tel:06359-93120 in Verbindung zu setzen.

