Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Flächenbrand

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 14.06.2022 gegen 13:10 Uhr wurde ein Flächenbrand zwischen dem Kreisel Ellerstadt und Kreisel L 527 gemeldet. Es handelte es sich um eine Fläche von ca. 45x20 Metern. Durch einen Schlag am Getriebe des großen Schleppers trat heißes Öl trat aus und entzündete das Gras am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Der Brand konnte durch die FFW Ellerstadt/Bad Dürkheim gelöscht werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Personen.

