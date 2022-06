Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Schockanruf

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 13.06.2022 gegen 15:00 Uhr wurde eine ältere Dame aus Bad Dürkheim beinahe Opfer eines Trickbetruges. Ein bislang unbekannter Täter meldete sich telefonisch bei der Dame und gab an, dass deren Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Im Laufe der Konversation versuchte er geschickt das Vertrauen der Dame zu erwerben. Nur durch die Überweisung von 50 000 Euro könnte ihre Tochter aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden. Der Dame kam die Angelegenheit merkwürdig vor und sie beendete das Gespräch. Es kam daher glücklicherweise zu keinem Schaden. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

