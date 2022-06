Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Ebertsheim (ots)

Am Dienstag, 14.06.2022, gegen 14:00 Uhr kam es in Ebertsheim, im Einmündungsbereich Eisenberger Straße / Kerzenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Leichtkrafträdern und einem PKW. Der Fahrer eines PKW VW Golf befuhr die Eisenberger Straße in Fahrtrichtung Eisenberg und musste kurz nach der Einmündung Kerzenheimer Straße verkehrsbedingt halten. Hinter diesem PKW fuhren zwei, jeweils 17-jährige Leichtkraftradfahrer aus dem Leiningerland. Aus bislang nicht geklärter Ursache fuhr einer der beiden jungen Männer dem PKW auf. Auch der zweite Leichtkraftradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte dann mit dem vorausfahrenden, bereits verunfallten, Zweirad. Die beiden Zweiradfahrer wurden glücklicherweise nicht schwer verletzt und wurden nach der Erstversorgung vor Ort durch den anwesenden Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Eisenberger Straße wurde im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 30 Minuten für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

