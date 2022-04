Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Arztpraxis

Düren (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zu einer Arztpraxis in der Marienstraße und entwendeten Geld und einen Laptop.

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr, gelangten die Täter vermutlich durch die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses, in dem die Praxis untergebracht ist, ins Gebäude. Sie hebelten die Praxistür im Erdgeschoss auf und kamen so in die Räumlichkeiten. Dort nahmen sie Bargeld und einen Laptop an sich und flüchteten vermutlich über den denselben Weg. Eine Angestellte bemerkte den Einbruch am Mittwoch und verständigte die Polizei.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell