Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim ahndet LKW Fahrer nicht nur wegen verursachen eines Verkehrsunfalls

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen (ots)

Hiesiger Dienststelle wurde am Nachmittag des 15.06.22 ein Verkehrsunfall auf der B9 gemeldet. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Ruchheim fuhr die Örtlichkeit, kurz vor dem Kreuz Rheingönheim, an. Beteiligt war ein LKW mit Anhänger sowie ein PKW. Der Anhänger des LKW hatte einen Muldenaufbau und dieser war mit Metallschrott beladen. Da die Ladung nicht abgedeckt und so gegen herabfallen gesichert war, löste sich ein Teil, viel auf den folgenden PKW und beschädigte dessen Windschutzscheibe. Die Ladung konnte vor Ort nicht gesichert werden, weshalb dem LKW die Weiterfahrt untersagt wurde. Im weiteren Verlauf wurden bei dem LKW auch noch technische Mängel festgestellt. Des Weiteren wurden auch die Regelungen für die Lenk- und Ruhzeiten missachtet. Für den Fahrer des LKW wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen mangelhafter Ladungssicherung sowie eine Mitteilung an das Gewerbeaufsichtsamt folgen, welches die Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten ahndet. Das Gleiche wird auch den Halter treffen. Weiter wird gegen den Unternehmer ein Verfahren zur Vermögensabschöpfung angeregt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell