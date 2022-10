POL-OH: Unfall mit Personenschaden auf A7 im Bereich Neuenstein

Fulda (ots) - Unfall im Kreuzungsbereich mit verletzter Kradfahrerin Am Freitag, dem 7.10.2022, gegen 17:30 Uhr kam es in Eiterfeld zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad, bei dem die Kradfahrerin schwer verletzt wurde. Ein 71-jähriger Skodafahrer aus dem Wartburgkreis befuhr die Fürstenecker Straße in Eiterfeld und wollte am Kreuzungsbereich zur Marktstraße diese überqueren. Hierbei übersah er eine 52jährige ...

mehr