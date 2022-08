Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220809-4: Tatverdächtigen nach Raubüberfall festgenommen

Hürth (ots)

Polizisten stellten Tatwaffe und das erbeutete Bargeld sicher

Polizisten haben am Montagnachmittag (8. August) in Hürth-Hermülheim einen bereits polizeibekannten Mann (35) vorläufig festgenommen. Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, kurz zuvor die Kassiererin eines Discounters mit einem Messer bedroht und Bargeld geraubt zu haben. Derzeit prüfen die zuständigen Kriminalbeamten, ob der Festgenommene noch heute dem Haftrichter vorgeführt wird.

Nach ersten Ermittlungen löste der 35-Jährige gegen 15 Uhr an der Kasse des an der Ingeborg-Bachmann-Straße gelegenen Geschäfts einen Pfandbon ein. Wenig später soll er die Kassiererin (59) von hinten festgehalten und ihr ein Messer an den Hals gelegt haben. Nach der Aufforderung des Täters öffnete die 59-Jährige die Kasse und gab Bargeld heraus. Mit der Beute sei der Räuber nach dem Überfall in Richtung der Krankenhausstraße geflüchtet.

Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach dem Flüchtigen auf und erkannten wenig später auf der Bachstraße einen Mann, auf den die Täterbeschreibung passte. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Beamten die Tatwaffe und das zuvor geraubte Bargeld - Festnahme!

Zur Feststellung eines möglichen Drogenkonsums ordnete eine Richterin die Entnahme einer Blutprobe an. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt hat das Kriminalkommissariat 13 bereits aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell