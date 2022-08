Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220809-2: Mutmaßlichen Einbrecher überrascht

Erftstadt (ots)

Am Montagmittag (8. August) hat sich ein Unbekannter Zutritt durch ein Fenster zu einem Einfamilienhaus in Erftstadt verschafft und offenbar nicht mit der Anwesenheit des 17-jährigen Sohnes der Hauseigentümer gerechnet. Polizisten nahmen die Fahndung nach dem etwa 165 bis 170 Zentimeter großen unbekannten Mann auf.

Gegen 12.45 Uhr soll der Jugendliche in den Keller des Einfamilienhauses an der Hermann-Köster-Straße gegangen sein. Als er etwa 20 Minuten später zurück ins Erdgeschoss gekommen sei, habe er Geräusche gehört und einen fremden Mann im Wohnzimmer gesehen. Dieser sei unmittelbar zur Terrassentür gelaufen und geflohen. Der 17-Jährige sei dem Mann noch gefolgt und habe beobachtet, wie dieser auf dem Parkplatz eines Spielplatzes in einen hellblauen Kleinwagen stieg und in Richtung der Straße "Kirchplatz" floh.

Der Täter soll von kräftiger Statur sein, schwarzes kurzes Haar und einen Oberlippen- sowie Kinnbart haben. Er sei mit einem dunkelgrauen T-Shirt, einer grauen Arbeitshose mit neongelben Applikationen, Arbeitsschuhen und Arbeitshandschuhen bekleidet gewesen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen, die die Tat beobachtet haben, den Täter vor oder nach der Tat oder den hellblauen Kleinwagen im Bereich der Hermann-Köster-Straße oder am Kirchplatz gesehen haben. Hinweise nehmen die Kriminalbeamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell