Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220808-1: Anwohnerin bemerkte mutmaßliche Einbrecher in Garage

Pulheim (ots)

In der Nacht zu Samstag (6. August) sind zwei unbekannte Jugendliche in eine Garage eines Wohnhauses in Pulheim eingedrungen. Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen, die die beiden beobachtet haben.

Eine Anwohnerin (38) eines Einfamilienhauses am Merkurweg bemerkte gegen 3 Uhr verdächtige Geräusche. Als sie aus dem Fenster sah, beobachtete sie zwei Jugendliche, die vor ihrem offenen Garagentor standen und die ersten Erkenntnissen zufolge nach oben geschoben hatten. Die 38-Jährige ging in die Garage. Die beiden Täter sollen sich daraufhin in Richtung Kometenallee entfernt haben. Beute machten die jungen Männer nach derzeitigem Sachstand nicht.

Beide Jugendliche sollen bei der Tat eine schwarze Hose getragen haben. Einer sei mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen, während der andere ein schwarzes T-Shirt trug.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Bringen Sie sich in solchen Situationen nicht in Gefahr. Wählen Sie den Notruf unter der Notrufnummer 110, beobachten Sie die Täter und beschreiben Sie der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter am Notruf die Personen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell