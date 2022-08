POL-REK: 220807-2: Dachstuhl geriet in Brand

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine Radfahrerin stieß am frühen Sonntagmorgen (7. August) mit ihrem Rad gegen den Bordstein und stürzte. Hierbei verletzte sie sich schwer. Gegen 01.30 Uhr fuhr die 18-jährige Radfahrerin auf der Brauweiler Straße in Bergheim-Glessen Richtung Niederaußem. Nach ersten Ermittlungen sei sie am Ortsausgang Glessen nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Fahrrad gegen den Bordstein ...

