POL-REK: 220805-3: Polizei Rhein-Erft-Kreis führt gemeinsam mit Bundespolizei und Ordnungsamt vorgeplanten Präsenzeinsatz durch

Frechen (ots) - In Frechen sind bei Verkehrsunfällen am Donnerstag (5. August) ein Pedelecfahrer (62) schwer verletzt und ein Fahrradfahrer (16) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Patienten und brachen sie in Krankenhäuser. Gegen 16 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Pedelec auf der Rosmarstraße unterwegs. Laut ersten Erkenntnissen habe der Mann mit der Vorderradbremse gebremst. ...

