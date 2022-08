POL-REK: 220804-4: Stromversorgung in Erftstadt wieder gewährleistet

Kerpen (ots) - Am Mittwochabend (3. August) ist eine Lagerhalle in Kerpen in Brand geraten. Kriminalbeamte haben bereits die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Gegen 19.25 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine enorme Rauchentwicklung auf dem Forster Weg. Dort standen Teile einer Lagerhalle in Vollbrand. Ersten Erkenntnissen ...

