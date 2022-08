POL-REK: 220804-2: Polizei in den vom Stromausfall betroffenen Ortsteilen präsent

Brühl (ots) - Tatverdächtige zur Durchsetzung eines Platzverweises ins Polizeigewahrsam gebracht Polizisten haben am Dienstagabend (2. August) in Brühl eine alkoholisierte E-Bikerin (50) in Gewahrsam genommen. Die Frau hatte sich zuvor bei einem Alleinunfall verletzt. Statt nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus das Hospital zu verlassen, schrie sie dort ...

mehr