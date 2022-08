Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220804-3: Lagerhalle geriet in Brand - Ein Schwerverletzter

Kerpen (ots)

Am Mittwochabend (3. August) ist eine Lagerhalle in Kerpen in Brand geraten. Kriminalbeamte haben bereits die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Gegen 19.25 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine enorme Rauchentwicklung auf dem Forster Weg. Dort standen Teile einer Lagerhalle in Vollbrand. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Mann (54) Schweißarbeiten in der Lagerhalle durchgeführt und dadurch das Feuer ausgelöst haben. Rettungskräfte behandelten den 54-Jährigen, der sich schwer verletzt hatte, während Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand löschten. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 dauern an. (akl)

