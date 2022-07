Polizei Hagen

POL-HA: In Soest geklaut, in Hagen mit E-Scooter angetroffen

Hagen/Soest (ots)

Sonntag (17.07.2022) sahen Polizisten einen Hagener, der mit einem in Soest entwendeten E-Scooter unterwegs war. Gegen 8.30 Uhr war der 29-Jährige auf dem Graf-von-Galen-Ring über eine rote Ampel und anschließend über den Gehweg gefahren. Die Beamten sprachen den Mann auf die Verkehrsordnungswidrigkeit an und stellten Alkoholgeruch sowie einen unsicheren Stand bei ihm fest. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest zeigte das Gerät einen Wert von über 1 Promille an, sodass er eine Blutprobe abgeben musste. Ihm wurde die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.

Nur knapp zwei Stunden später trafen die Einsatzkräfte den 29-Jährigen jedoch erneut fahrenderweise auf dem Gehweg der Altenhagener Straße an. Es folgte eine erneute Blutprobe. Da der Mann bereits zuvor die polizeilichen Weisungen ignorierte, stellten die Beamten den Roller zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten und Straftaten sicher.

Erst nachdem der Hagener die Wache verließ wurde der gestohlene E-Scooter in Soest zur Fahndung ausgeschrieben. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen hatte zuvor keine Hinweise auf eine Straftat ergeben. Als der 29-Jährige den Roller am Abend nach seiner Ausnüchterung jedoch nicht von der Wache abholte, konnte die mittlerweile eingetragene Fahndung festgestellt werden. Es wird nun ermittelt, ob der 29-Jährige das Fahrzeug aus einer Garage entwendete. Er erhielt mehrere Anzeigen. Der Besitzer des E-Scooters erhält sein Fahrzeug zurück. (arn)

