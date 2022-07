Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter reißt 80-Jähriger Goldkette vom Hals

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Montag, 18.07.2022, stieg eine 80-Jährige gegen 14:45 Uhr aus einem Linienbus aus und ging die Feithstraße entlang zu ihrer Wohnung. Vor der Hauseingangstür suchte sie noch in ihrer Tasche nach dem Schlüssel, als plötzlich ein Mann neben ihr stand. Dieser fiel ihr bereits zuvor im Bus auf. Der Unbekannte betätigte einen Knopf am Klingelbrett und kam der Hagenerin unangenehm nahe. Als sie den Mann darauf ansprach, griff er die Goldkette am Hals der 80-Jährigen und riss diese ab. Mit seiner Beute lief der Ganove in Richtung Emst davon. Er war zirka 45 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und kräftig gebaut. Er hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild und sprach Deutsch mit Akzent. Der Mann trug eine graue Kappe, ein organgenes T-Shirt mit einem Frontaufdruck, eine gleichfarbige Hose und einen Rucksack. Die Hagenerin blieb unverletzt. Eine Fahndung mehrerer Streifenwagen blieb erfolglos. Die Polizei sucht nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

