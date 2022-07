Polizei Hagen

POL-HA: 90-Jähriger fährt gegen Mauer - Auto muss abgeschleppt werden

Hagen-Lennetal (ots)

Am Montag, 18.07.2022, riefen Anwohner die Polizei gegen 12:30 Uhr in die Straße Sennbrink. Dort war kurz zuvor ein Auto gegen eine Grundstücksmauer gefahren. Aus dem PKW liefen Betriebsstoffe aus und die Airbags hatten ausgelöst. Der 90-jährige Fahrer, sowie seine 62-jähriger Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten sie später in ein Krankenhaus. Vermutlich verlor der Hagener aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Kia und prallte gegen die Mauer. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (hir)

