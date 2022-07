Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: in Suzuki Swift gegriffen + Shisha-Bars kontrolliert + in Rewe eingebrochen + mit 1,86 Promille erwischt + Unfallflucht "Am Kurpark"

Dillenburg (ots)

Haiger: in Suzuki Swift gegriffen

Zwischen 17:20 Uhr und 19:20 Uhr parkte am Mittwoch (06.07.2022) ein Suzuki in der Straße "Kalbsbach". In diesem Zeitraum griffen Diebe durch das nicht ganz geschlossene Fester auf der Beifahrerseite und stahlen ein HP Chromebook X360 aus dem roten Swift. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Shisha-Bars kontrolliert

In mehreren Shisha-Bars kontrollierten Beamte der Dillenburger Polizei, unterstützt von Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Stadt Dillenburg, dem Fachdienst der Gewerbeaufsicht des Lahn-Dill-Kreises, dem Fachdienst Veterinäramt / Lebensmittelüberwachung und dem Zoll gestern Abend (07.07.2022).

Zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr nahmen sie drei Bars im Stadtgebiet unter die Lupe.

Die Kontrollen, mit gewerberechtlichen und zollrechtlichen Schwerpunkten, blieb nicht ohne Erfolg.

Die Beamten stellten unversteuerten Pfeifentabak sicher. Zum Abtransport waren mehrere große Müllsäcke erforderlich. Der Zoll hat in diesem Fall die Weiterbearbeitung übernommen.

Aufgrund ordnungsrechtlicher Verstöße untersagten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes einer Bar den Gebrauch von Shisha-Pfeifen. Speisen dürfen ab sofort ebenfalls nicht mehr zubereitet oder verkauft werden.

Zudem erlangten die Ordnungshüter Hinweise auf arbeits- und sozialversicherungsrechtliches Verstöße. Diese werden durch die Abteilung "Finanzkontrolle / Schwarzarbeit" des Zolls nun geprüft.

Zahlreiche Ermittlungsverfahren leiteten die Kontrolleure ein.

Bischoffen-Niederweidbach: in Rewe eingebrochen

Mit brachialer Gewalt brachen Diebe in der letzten Nacht (08.07.2022) die Seiteneingangstür im Haupteingangsbereich des Rewe-Marktes in der Straße "Am Markt" auf und drangen in das Gebäude ein. Im Innenbereich hebelten sie ein Rolltor zum Verkaufsraum des Marktes auf. Sie verschafften sich Zutritt zum Verkaufsraum, griffen eine noch nicht bezifferbare Menge Zigaretten aus dem Zigarettenverkaufsstand im Kassenbereich und flüchteten aus dem Markt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf 8.000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach drei Tätern. Der erste Täter hatte eine kräftige Statur, trug ein rotes Oberteil und eine blaue Jogginghose. Der Zweite war schlank und bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, schwarzer Jogginghose mit weiß-roten Streifen an der Seite, sowie weißen Schuhen. Der dritte, ebenfalls schlanke, Unbekannte war mit einer dunkelblauen Kapuzenjacke und schwarzer Jogginghose bekleidet. Die maskierten Männer flüchteten mit einem dunklen Kompaktwagen. Wer kann Hinweise zu den Unbekannten, die um 02:05 Uhr in den Markt einbrachen, geben? Wem ist der dunkle Kompaktwagen aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar - mit 1,86 Promille erwischt

Beamte der Wetzlarer Polizei kontrollierten in der vergangenen Nacht (08.07.2022), um 03:35 Uhr, einen 27-Jährigen BMW-Fahrer in der Bannstraße. Sie führten bei dem offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer einen Atemalkoholtest durch. Dieser brachte es auf 1,86 Promille. Der aus Dillenburg stammende 27-Jährige musste mir zur Polizeiwache. Ein hinzugerufener Arzt entnahm dem alkoholisierten Mann eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Braunfels: Unfallflucht "Am Kurpark"

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag (07.07.2022,) in der Straße "Am Kurpark", sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr touchierte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren einen auf dem Parkstreifen in Richtung Hubertusstraße stehenden Ford Focus. Der dabei entstandene Schaden an der vorderen Stoßstange des schwarzen Ford wird mit 1.000 Euro beziffert. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

