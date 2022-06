Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Einbruch in Tankstelle

Spelle (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in eine Tankstelle an der Hauptstraße in Spelle eingebrochen. Sie verschafften sich gegen 3.20 Uhr gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum und entwendeten unter anderem Zigaretten. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Schadenshöhe auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell