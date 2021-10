Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Ganderkesee/Bookholzberg

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 30.10.21, wurde im Zeitraum von 15:00 Uhr - 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hinter den Linden" in Bookholzberg eingebrochen. Nach Aufhebeln eines Fensters wurde im Inneren nach Wertgegenständen gesucht und ein Tresor, in dem sich Schmuck befand, entwendet. Hinweise werden an die Polizei Wildeshausen unter Tel.04431/9410 erbeten.

