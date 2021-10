Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Falschfahrer auf A29 zwischen AS Sandkrug und Kreuz Oldenburg-Ost ++ Alkoholisierter Verursacher im Stadtgebiet Oldenburg nach Verkehrsunfall gestellt ++ Zeugenaufruf

Am Samstag, 30.10.2021 meldete gegen 09:30 Uhr ein aufmerksamer Zeuge einen Pkw VW Passat CC in grau, der die A29 vom Kreuz Oldenburg-Ost in Fahrtrichtung Ahlhorner Dreieck in deutlichen Schlangenlinien befuhr. Direkt hinter dem Kreuz Oldenburg-Ost befindet sich aktuell eine Baustelle mit einspuriger, über den Seitenstreifen verlaufender Verkehrsführung; in dieser kam der Passat noch vor der Anschlussstelle Sandkrug nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Warnbake, wodurch diese mehrere Meter in das Baufeld geschoben wurde, und kam dann im Baustellenbereich zum Stehen. Der Zeuge fuhr ebenfalls in die Baustelle, um dem Verunfallten evtl. Hilfe zu leisten. Im nachfolgenden Gespräch vermittelte der Fahrzeugführer dem Zeugen einen verkehrsuntüchtigen Eindruck, weshalb der Zeuge diesen Umstand wieder umgehend der Polizei mitteilte. Zeitgleich wendete der Verunfallte sein Fahrzeug und fuhr innerhalb der Baustelle als Falschfahrer entgegengesetzt auf der A 29 zurück in Richtung Kreuz Oldenburg-Ost. Der Falschfahrer konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht mehr auf der Autobahn festgestellt werden, wurde aber gegen 09:50 Uhr im Dählmannsweg in Oldenburg (unweit des Kreuz OL-Ost) gestellt, wo der Passat gegen einen geparkten Pkw gefahren war. Im Rahmen der nachfolgenden Unfallaufnahme wurde beim 52-jährigen Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 3,61 Promille festgestellt, weshalb eine Blutentnahme folgte. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun bislang noch nicht erfasste Zeugen, die den Falschfahrer auf der Autobahn, insbesondere im Kreuz Oldenburg-Ost, oder im Bereich der Anschlussstelle Oldenburg-Osternburg (vermutl. als Abfahrt genutzt) wie auch im Stadtgebiet Oldenburg gesehen haben und ggf. gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Ahlhorn unter Tel.: 04435-93160 oder der ESD II der PI Oldenburg-Stadt/Ammerland unter Tel.: 04417904215 entgegen. Abschließend wird dem Zeugen, der auf der Autobahn zunächst hinter dem Verunfallten fuhr, ein besonderer Dank ausgesprochen. Durch sein Handeln und seine präzisen Angaben konnte der Verunfallte gestellt und identifiziert werden.

