Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Fahrzeugführer

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 30.10.21, wurde ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw gegen 04:00 Uhr in der Königsberger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Verlauf festgestellt wurde, dass der Betroffene unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,6 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell