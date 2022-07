Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt vor Polizeiwache in der Innenstadt - Mann zieht seiner Lebensgefährtin an den Haaren

Hagen-Mitte (ots)

Ein 24-jähriger Mann griff seine 29-jährige Lebensgefährtin am Montagabend (18.07.2022) vor der Polizeiwache in der Innenstadt an. Gegen 22.20 Uhr klingelte die Frau an der Tür der Polizeiwache und schilderte dem Polizeibeamten ihr Anliegen. Dieser konnte auf der Videoüberwachung erkennen, dass neben ihr ein Mann stand. Dieser griff der 29-Jährigen plötzlich in die Haare und zog so kräftig daran, dass die Frau aufschrie. Die Polizisten liefen aus der Wache heraus und stellten den 24-jährigen Angreifer. Es stellte sich heraus, dass es der Lebensgefährte der Frau war. Kurze Zeit vor dem Vorfall rief ein Passant bereits den Notruf der Polizei und meldete ein streitendes Paar in der Bahnhofstraße. Dabei konnte der Zeuge beobachten, dass der 24-Jährige seiner Freundin an den Hals griff. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt ein. Zudem erteilten sie dem Mann ein zehntägiges Rückkehrverbot für die Wohnung der 29-Jährigen. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

