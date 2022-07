POL-FR: Lörrach: Unfall verursacht hohe Wasserfontäne

Freiburg (ots) - Auf einem Parkplatz eines Fastfood-Restaurant in der Colmarer Straße soll am Donnerstag, 14.07.2022, gegen 23.00 Uhr ein Rottweiler einem 35-jährigen Mann in das Bein gebissen haben. Der 35-Jährige sei mit seinem Husky auf dem Parkplatz gesessen, als ein nicht angeleinter Rottweiler den Husky angegriffen haben soll. Der 35-Jährige wollte wohl den Rottweiler von dem Husky ziehen und soll von diesem ins ...

mehr