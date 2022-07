Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: unverschlossenes E-Bike vor der Haustür gestohlen

Freiburg (ots)

Ein in der Stettiner Straße vor einem Haus stehendes weißes E-Bike der Marke Sachsenring wurde am Mittwoch, 13.07.2022, in dem Zeitraum zwischen 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr, von einem Unbekannten gestohlen. Das E-Bike war nicht verschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweis der Polizei: Schließen sie ihr Fahrrad immer ab, bestenfalls an einen festen Gegenstand.

