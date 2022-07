Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Diebstähle aus offenen Fahrzeugen häufen sich

Freiburg (ots)

In den letzten Tagen haben sich die Diebstähle aus offenen Fahrzeugen im Stadtgebiet von Waldshut gehäuft. Allein am Donnerstag, 14.07.2022, wurden bei der Polizei drei Fälle angezeigt. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass gleichgelagerte Vorfälle gar nicht zur Anzeige gebracht wurden. Betroffen waren über Nacht geparkte Autos in der Eschbacher Straße und der Bergstraße. Zwei Autos waren unverschlossen, an einem stand ein Fenster offen. Ziel des Diebes waren die Wertsachen im Innenraum, wie Geldbeutel, Bargeld und Handyzubehör.

Bitte denken Sie daran, ihren Wagen zu verschließen und lassen Sie keine Wertsachen zurück! Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen sofort über den Notruf 110!

