POL-WOB: Einbruch in Werkzeughandel - Täter richten hohen Schaden an

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Klieversberg, Sauerbruchstraße 11.03.2022, 18.25 Uhr - 12.03.2022, 03.39 Uhr Wolfsburg, Porschestraße 12.03.2022, 18.43 Uhr Die Polizei in Wolfsburg registrierte am Wochenende zwei Einbrüche in Geschäfte im innerstädtischen Bereich. Zwischen Freitagabend 18.25 Uhr und Samstagnacht 03.39 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam die Eingangstür einer Bäckereifiliale in der Sauerbruchstraße. ...

